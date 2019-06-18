Сборная Чили разгромила команду Японии в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 18 июня. Футболисты сборной Чили со счетом 4:0 обыграли команду Японии в матче Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Встреча состоялась в Сан-Паулу на стадионе "Морумби".

Дублем в составе победителей отметился Эдуардо Варгас (54-я и 83-я минуты). Также мячи забили Эрик Пульгар (41) и Алексис Санчес (82). Варгас, выступающий за мексиканский "Тигрес", становился лучшим бомбардиром в двух предыдущих розыгрышах турнира. На Кубках Америки он забил уже 12 мячей и делит по этому показателю четвертую строчку с уругвайцами Роберто Портой и Анхелем Романо.

Сборные Японии и Катара являются финалистами Кубка Азии - 2019, они были приглашены на турнир в качестве гостей. Подобная практика началась в 1993 году. Японская сборная уже участвовала в розыгрыше Кубка Америки в 1999 году, но тогда не сумела выйти из группы. Ранее на турнире выступали также команды Мексики (10 участий), Коста-Рики (5), США (4), Ямайки (2), Гондураса (1), Панамы (1), Японии (1) и Гаити (1).

Сборная Чили является победителем двух предыдущих розыгрышей Кубка Америки, которые проходили в 2015 и 2016 годах. В обоих финалах чилийские футболисты обыграли команду Аргентины в серии пенальти. Эти трофеи стали первыми в истории сборной Чили. Чаще остальных Кубок Америки выигрывала команда Уругвая (15 раз), второе место занимают аргентинцы (14), третье - бразильцы (восемь).

Следующую встречу сборная Чили проведет в ночь на 22 июня против команды Эквадора. Сборная Японии днем ранее сыграет с командой Уругвая. Чилийские футболисты теперь делят первую строчку в группе с уругвайцами. Сборная Уругвая в своем матче также добилась разгромной победы, обыграв эквадорцев (4:0).

Турнир продлится до 7 июля.