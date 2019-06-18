СМИ: футболист ПСЖ Неймар близок к возвращению в "Барселону"

ТАСС, 18 июня. Бразильский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар может стать игроком испанской "Барселоны", за которую выступал ранее. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на Globo Esporte.

По информации источника, "Барселона" готова заплатить за переход 27-летнего футболиста €100 млн, включив в сделку защитника Самуэля Умтити, полузащитника Ивана Ракитича и нападающего Усмана Дембеле. Неймар перешел из испанского клуба в ПСЖ летом 2017 года за €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Он провел 186 матчей, забил 105 мячей и сделал 76 голевых передач. В ПСЖ бразилец отыграл 58 встреч, записав себе в актив 51 гол и 29 передач.

В товарищеском матче между сборными Бразилии и Катара, который прошел 6 июня (2:0), нападающий получил травму. Медицинское обследование выявило у него разрыв связок голеностопа. Из-за повреждения Неймар пропускает проходящий в эти дни в Бразилии Кубок Америки. За национальную команду футболист провел 97 матчей и забил 60 мячей.