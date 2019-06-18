Самый результативный защитник клуба НХЛ "Виннипег" Труба стал игроком "Нью-Йорк Рейнджерс"

ТАСС, 18 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" обменял защитника Нила Пионка и право выбора в первом раунде драфта 2019 года (№20) на самого результативного игрока обороны "Виннипега" Джейкоба Трубу. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По информации источника, Труба не смог договориться с "Виннипегом" о новом контракте и с 1 июля, как и Пионк, станет свободным агентом. По этой причине руководство клуба решило обменять игрока. Генеральный менеджер "Рейнджерс" Джефф Гортон отметил, что команда рада приобретению молодого и перспективного хоккеиста.

"Он большой защитник, при этом ему всего 25 лет. Труба может действовать против лучших игроков и сейчас находится в самом расцвете сил. Редко появляется возможность получить для команды такого хоккеиста", - сказал Гортон.

Труба стал самым результативным защитником "Виннипега" в прошедшем сезоне. Он набрал 50 (8 шайб + 42 передачи) очков в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету одна результативная передача. "Виннипег" уступил в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли будущему обладателю трофея "Сент-Луису" со счетом 2-4.

Пионк, которому 23 года, провел второй сезон в НХЛ. Он отыграл 73 матча в регулярном чемпионате, записав себе в актив 26 (6+20) баллов за результативность.