СМИ: Терри может возглавить клуб "Дерби Каунти", если Лэмпард уйдет в "Челси"

ТАСС, 18 июня. Бывший защитник сборной Англии по футболу Джон Терри может заменить на посту главного тренера "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда, если последний решит возглавить "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mirror.

В воскресенье бывший главный тренер "Челси" Маурицио Сарри возглавил итальянский "Ювентус". На его место сейчас претендуют несколько специалистов, но главным фаворитом является бывший капитан лондонской команды Фрэнк Лэмпард. Сейчас 40-летний наставник возглавляет клуб второго по силе английского дивизиона "Дерби Каунти".

Контракт Лэмпарда с командой действует еще два года, поэтому руководство не собирается расставаться с главным тренером. Однако, если это произойдет, то одним из претендентов на пост наставника "Дерби Каунти" станет еще один бывший игрок "Челси" Джон Терри. Известный в прошлом защитник минувший сезон провел в статусе помощника главного тренера "Астон Виллы", которая по итогам розыгрыша Чемпионшипа завоевала путевку в Английскую премьер-лигу (АПЛ), обыграв в финале плей-офф именно "Дерби Каунти".

"Мы очень ясно дали понять всем и, главное, самому Фрэнку, что хотим сохранить его в клубе на длительный срок. Если он нужен "Челси", то пусть нам делают соответствующее предложение. Будем прилагать все усилия для продолжения реализации наших планов на предстоящий сезон. Собираемся тесно сотрудничать с Фрэнком в этом отношении, чтобы он знал, как сильно нужен всем, кто связан с клубом", - сказал владелец "Дерби Каунти" Мелвин Моррис.

38-летний Терри, как и Лэмпард, провел первый сезон в качестве тренера. Он выступал в составе "Челси" с 1998 по 2017 год, после чего перешел в "Астон Виллу". В этом клубе Терри провел один сезон, перейдя после этого на тренерскую работу.