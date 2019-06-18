Плетикоса: успех хорватов на ЧМ-2018 улучшил отношения между Хорватией и Россией

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Успешное выступление хорватских футболистов на чемпионате мира 2018 года способствовало улучшению отношений между Россией и Хорватией. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь хорватской сборной Стипе Плетикоса.

Хорваты впервые в истории дошли до финала чемпионата мира, в котором уступили сборной Франции (2:4).

"Мне по-прежнему очень приятно вспоминать положительные эмоции с прошедшего чемпионата, в Хорватии люди живут той победой, - сказал Плетикоса. - На турнире весь мир услышал о футболе хорватской команды, мы играли с огромной мотивацией, эмоциями, людям это понравилось. Причем успешный результат нашей сборной на чемпионате мира имеет значение не только для футбола, но и для бизнеса - между Россией и Хорватией улучшаются отношения во многих сферах. Не зря мы в Хорватии говорим, что лучшими послами страны являются спортсмены".

Также 40-летний хорват отметил, что футбол, который демонстрировало поколение хорватских футболистов, выступавших на чемпионате мира 1998 года, был привлекательнее. На мировом первенстве 1998 года сборная Хорватии дошла до полуфинала турнира, где уступила сборной Франции (1:2). "В том поколении было очень много сильных характеров. Хотя бы стоит вспомнить, что почти в каждой команде был один игрок под номером "10" - это был суперфутболист, который выделялся на фоне остальных, он был лидером, а сейчас это исчезло", - добавил хорват.

Чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры турнира приняли 12 стадионов в 11 городах.