Плетикоса назвал стадион "Нижний Новгород" лучшим среди арен ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Стадион "Нижний Новгород" был лучшим среди арен, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал посол чемпионата мира в России, бывший голкипер сборной Хорватии и московского "Спартака" Стипе Плетикоса.

"Это был первый стадион чемпионата мира, который я посетил, причем еще в мае 2018-го, - сказал Плетикоса. - Тогда я понял, что чемпионат мира в России будет одним из самых лучших в истории. Я играл много раз в Нижнем Новгороде против "Волги", "Нижнего Новгорода", но было удивительно, как стадион преобразился. Он построен в очень красивом месте, это лучший стадион среди всех арен ЧМ-2018".

Также Плетикоса добавил, что сборная России стала более серьезной командой после чемпионата мира. Россияне впервые в своей истории дошли до четвертьфинала чемпионата мира, где уступили хорватам. "Помню, как во время посещения стадиона в Нижнем Новгороде я говорил Станиславу Саламовичу [Черчесову], что верю в него и успех сборной России, можно сказать, что тогда один хорват верил в него больше, чем большинство россиян. Я знал, на что он способен, ведь он был моим тренером", - добавил бывший вратарь "Спартака".

На мировом первенстве в России сборная Хорватии приняла участие в семи матчах. Команда провела по две встречи на стадионах "Нижний Новгород" и "Лужники", а также по разу сыграла на аренах в Калининграде, Сочи и Ростове-на-Дону.