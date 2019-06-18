Плетикоса: Россия имеет необходимую инфраструктуру для расширения РПЛ до 18 клубов

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов является возможным благодаря построенной футбольной инфраструктуре в стране. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный серебряный призер чемпионатов России Стипе Плетикоса, выступавший за "Спартак" и "Ростов".

Собрание клубов РПЛ состоялось 6 июня, большинство высказалось за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с сезона-2020/21. Это решение должно быть утверждено исполкомом Российского футбольного союза (РФС) после анализа последствий расширения рабочей группой.

"Я думаю, что необходимая инфраструктура уже есть в России для расширения, самая главная проблема - это вопрос финансирования. В российском футболе командам из регионов очень сложно на постоянной основе брать деньги у государства, большинство денег находится в Москве и Санкт-Петербурге. Я считаю, что РФС должен сделать так, чтобы все команды могли всегда получать деньги от прав на трансляцию и букмекерства. Я не говорю, что это должно составлять весь бюджет клуба, но стабильные источники финансирования должны быть, тогда появится зрелищный футбол и хорошие футболисты", - сказал Плетикоса.

На текущий момент чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 матчей, встречаясь друг с другом по два раза.

Большую часть истории первенства страны в чемпионате России выступали 16 команд. Исключениями стали 1993, 1996 и 1997 года (18 клубов). В 1992 году выступали 20 команд, которые были разделены на две группы.