СМИ: "Манчестер Юнайтед" повысит зарплату Погба, чтобы футболист остался в клубе

ТАСС, 18 июня. Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" намерено увеличить зарплату французскому полузащитнику Полю Погба, чтобы он не покидал команду. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Ранее Погба в общении с японскими журналистами заявил, что намерен покинуть английский клуб. По информации источника, чтобы сохранить 26-летнего полузащитника в команде, руководство "Манчестер Юнайтед" готово повысить зарплату с €325 тыс. в неделю до €561 тыс. Также отмечается, что испанский "Реал" уже отправил запрос в английский клуб с предложением в €101 млн, однако эта сумма не соответствует ожиданиям "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что итальянский "Ювентус" также заинтересован в возвращении Погба, который покинул клуб в 2016 году, перейдя в "Манчестер Юнайтед".

В прошедшем сезоне Погба провел 47 матчей в составе "Манчестер Юнайтед", в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. За английский клуб Погба всего провел 142 матча, забив 31 гол и отдав 29 результативных передач. В составе клуба из Манчестера француз выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги. В "Ювентусе" Погба стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италии и трехкратным обладателем Суперкубка страны, проведя 178 игр, в которых забил 34 гола и отдал 43 результативные передачи.

В 2018 году полузащитник стал чемпионом мира в составе национальной сборной, за французскую команду Погба сыграл в 67 встречах, отметившись 10 забитыми мячами.

В прошедшем сезоне "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в чемпионате Англии, набрав 66 очков.