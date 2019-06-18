Плетикоса: "Спартаку" по уровню организации необходимо стремиться к "Ювентусу"

"Вокруг "Спартака" всегда было неспокойно, он привлекает к себе шум, потому что "Спартак" - самый большой клуб в стране, - сказал Плетикоса. - Очень жаль, что "Спартак" закончил сезон на пятом месте, а сейчас еще навалились проблемы со сменой руководства, ситуация вокруг Дениса Глушакова, болельщики, которые хотят вернуть Массимо Карреру. Футболисты "Спартака" должны понимать, за какой клуб они играют, за какую эмблему на груди и за каких болельщиков на трибунах. У красно-белых большие амбиции, они должны побеждать в чемпионате России, не надо 16 лет ждать, чтобы снова стать чемпионами".

Плетикоса отметил, что конфликт между Глушаковым и Каррерой произошел из-за отсутствия у итальянского тренера контроля над раздевалкой. Глушаков был выведен из основного состава 18 сентября прошлого года из-за конфликта с занимавшим тогда пост главного тренера команды Каррерой. После увольнения итальянского специалиста 23 октября полузащитник вернулся к тренировкам с основой.

"Главный тренер должен иметь власть в раздевалке, конечно, он должен общаться с руководством во время покупки игроков, по поводу многих других дел. Но раздевалка - это юрисдикция только главного тренера. Ему должно быть вручено доверие, все футболисты должны знать, что он босс. К сожалению, в "Спартаке" этого не было, поэтому в клубе много таких нехороших моментов", - отметил бывший игрок красно-белых.

Надо стремиться к "Ювентусу"

"Клубу надо стремиться к уровню "Ювентуса" для преодоления кризиса. "Ювентус" - это клуб, в котором один человек не будет стоять выше команды, а будет частью единого целого. Если видно, что тренер или игрок мешает клубу достигать своих целей, то этот "герой" сразу будет изгнан. Он может быть Дани Алвесом, Леонардо Бонуччи, Антонио Конте, но этих людей сразу убрали, как только они пошли против целого", - отметил 40-летний хорват.

Также Плетикоса похвалил игру вратарей, которые выступают за "Спартак". "Будет интересно, кто будет стоять в воротах "Спартака" с начала следующего сезона, Александр Максименко здорово начал прошлый сезон, но затем немного сдал, мне жалко, что Александр Селихов был травмирован. Они все-таки еще молодые, их игра зависит от общего настроя в команде - если партнеры в кризисе, то и им будет тяжело играть. У "Спартака" всегда были хорошие вратари, думаю, проблем с этой позицией не будет, все будет зависеть от общего настроя команды", - добавил он.

Плетикоса играл за "Спартак" с 2007 по 2011 год и провел 82 матча. В составе красно-белых хорват дважды стал серебряным призером чемпионатов России.