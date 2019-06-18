Плетикоса: чемпионат России по футболу был сильнее несколько лет назад

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Уровень чемпионата России по футболу несколько лет назад был выше нынешнего уровня Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь московского "Спартака" и "Ростова" Стипе Плетикоса.

"Однозначно, чемпионат тех времен [был сильнее], он был равным. Когда я играл, никогда не было такого, чтобы очки легко добивались, в то время команды были сильны. Сейчас чемпионат разделился на 5-6 очень сильных команд и остальных", - сказал Плетикоса.

Также бывший вратарь сборной Хорватии отметил, что в столичном ЦСКА играют много талантливых российских футболистов. "Там много молодых и талантливых футболистов, которые смогут стать большими игроками через несколько лет. Ильзат Ахметов, Федор Чалов, Иван Обляков, надо отдать должное Виктору Гончаренко, который сумел собрать молодых парней и построить единую команду. Если он останется в клубе, то многие молодые ребята из ЦСКА смогут стать основными игроками сборной России", - добавил Плетикоса.

Плетикоса выступал за "Спартак" с 2007 по 2011 год, проведя 82 матча, он дважды стал серебряным призером чемпионатов России. В 2011 году хорват перешел в "Ростов", в составе которого сыграл в 125 встречах и выиграл Кубок России. За сборную Хорватии игрок принял участие в 114 играх.