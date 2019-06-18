СМИ: бывший глава УЕФА Платини взят под стражу по делу о коррупции

ТАСС, 18 июня. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был взят под стражу во вторник по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает французское издание Mediapart .

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира - 2022. Позднее некоторые футбольные чиновники обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако в ноябре 2014 года стало известно, что специальная комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) провела расследование, не найдя нарушений в процессе выборов.

В 2013 году журнал France Football сообщил, что действующий на тот момент президент Франции Николя Саркози и Платини обеспечили победу Катара на выборах. По данным французского издания в ноябре 2010 года Саркози, Платини, будущий эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани и Себастьян Базен, который в то время был основным владельцем клуба "Пари Сен-Жермен", встретились в Елисейском дворце. После той публикации Платини пригрозил France Football судом.

В июне 2014 года некоторые британские СМИ сообщали о том, что Платини перед выборами хозяина мирового первенства 2022 года провел тайную встречу с бывшим президентом Азиатской конфедерации футбола Мохамедом бин Хаммамом, который раздал взяток на общую сумму в $5 млн в качестве подкупа голосов в пользу кандидатуры Катара.

Платини был избран президентом УЕФА в январе 2007 года, в марте 2011 года француз был переизбран на этот пост, а в марте 2015 года единогласным решением был избран на третий срок. В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Платини до шести лет, а в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию француза, оставив в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.