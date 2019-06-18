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Минспорт Чувашии окажет содействие РУСАДА в расследовании 33 допинговых дел

По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил атлетами и персоналом
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики готово оказать содействие Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в расследовании 33 дел о возможном нарушении спортсменами антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Чувашии Михаил Богаратов.

В понедельник РУСАДА сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

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"На данном этапе мы занимаемся изучением этого вопроса, он взят под контроль. Со своей стороны мы готовы оказать РУСАДА содействие и помощь в расследовании", - сказал Богаратов.

"По предварительной информации, речь может идти о деятельности Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины", - добавил министр, который возглавляет ведомство с ноября 2018 года.

В июне 2017 года РУСАДА направило информацию по одному из врачей в правоохранительные органы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 230.2 УК РФ, которое было прекращено в ноябре 2017 года в связи с отсутствием в действиях врача состава указанного преступления.

В апреле 2018 года решение о прекращении уголовного дела отменено и дело направлено в отдел дознания для производства дополнительного расследования, однако в отдел дознания полиции материал поступил спустя более трех месяцев. После проведения дополнительной проверки было вынесено повторное постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях врача состава преступления.

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