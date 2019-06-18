Минспорт Чувашии окажет содействие РУСАДА в расследовании 33 допинговых дел

В понедельник РУСАДА сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики готово оказать содействие Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в расследовании 33 дел о возможном нарушении спортсменами антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Чувашии Михаил Богаратов.

"На данном этапе мы занимаемся изучением этого вопроса, он взят под контроль. Со своей стороны мы готовы оказать РУСАДА содействие и помощь в расследовании", - сказал Богаратов.

"По предварительной информации, речь может идти о деятельности Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины", - добавил министр, который возглавляет ведомство с ноября 2018 года.

В июне 2017 года РУСАДА направило информацию по одному из врачей в правоохранительные органы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 230.2 УК РФ, которое было прекращено в ноябре 2017 года в связи с отсутствием в действиях врача состава указанного преступления.

В апреле 2018 года решение о прекращении уголовного дела отменено и дело направлено в отдел дознания для производства дополнительного расследования, однако в отдел дознания полиции материал поступил спустя более трех месяцев. После проведения дополнительной проверки было вынесено повторное постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях врача состава преступления.