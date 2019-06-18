Шунин 19 июня присоединится к ФК "Динамо" на сборах в Австрии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вратарь и капитан московского "Динамо" Антон Шунин в среду присоединится к команде на предсезонном сборе в Австрии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Динамо".

Футболисты "Динамо" готовятся к предстоящему сезону на сборах в австрийском Лойперсдорфе с 11 июня. Шунин находился в расположении сборной России, которая 8 и 11 июня проводила отборочные матчи чемпионата Европы - 2020 с командами Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).

"Шунин прибудет в Австрию и присоединится к команде завтра", - сообщили в пресс-службе.

Контракт 32-летнего вратаря с "Динамо" истекает 30 июня. Шунин является воспитанником "Динамо" и выступает за бело-голубых с 2007 года.

"Динамо" завершило сезон-2018/19 на 12-м месте в турнирной таблице.