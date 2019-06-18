Бывший нападающий клуба КХЛ "Металлург" Коварж подписал контракт со швейцарским "Цугом"

ТАСС, 18 июня. Бывший нападающий магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" чех Ян Коварж подписал соглашение с клубом Швейцарской национальной лиги "Цуг". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Цуга".

Соглашение с 29-летним чехом рассчитано на один год.

"Мы давно хотели приобрести Коваржа, его понимание игры и игровые качества идеально подходят нашему клубу", - заявил спортивный директора "Цуга" Рето Клэй.

Коварж в 2013 году перешел в "Металлург" из ХК "Пльзень", с которым он стал чемпионом Чехии. В составе российской команды хоккеист дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Летом 2018 года он покинул "Металлург" и продолжил карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс", но не сыграв ни одной встречи за клуб вернулся в "Пльзень" на правах аренды. В сезоне-2018/19 Коварж сыграл 28 матчей в регулярном чемпионате Чехии (7 шайб + 26 голевых передач) и 14 матчей в плей-офф (3+10).

На чемпионате мира - 2019 Коварж провел 10 матчей в составе сборной Чехии. На групповом этапе он в семи встречах забросил три шайбы и отдал три голевые передачи, а в плей-офф в трех играх забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Сборная Чехии заняла на турнире четвертое место. Также в составе национальной сборной Коварж стал победителем юниорского чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет) в 2008 году.