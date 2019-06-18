Боксерский поединок Ковалев - Ярд может пройти 14 сентября в Челябинске

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом может пройти 14 сентября в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили во вторник в команде россиянина.

Поединок планировалось провести в конце июня в Челябинске, однако он был перенесен по организационным причинам.

"Бой может пройти 14 сентября в Челябинске. Идут переговоры, в том числе со стороной соперника", - сказал собеседник агентства.

На счету Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.