Боец Джоджуа проведет дебютный поединок в UFC 7 сентября в Абу-Даби

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Лиана Джоджуа проведет поединок против канадки Сары Морас на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 7 сентября. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянки.

Джоджуа в марте нынешнего года подписала контракт с UFC.

"Лиана проведет бой с Морас на турнире UFC в Абу-Даби", - сказал собеседник агентства.

Главным событием турнира в Абу-Даби будет поединок между чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

В активе Морас пять побед и пять поражений в ММА. На счету Джоджуа семь побед и два поражения.