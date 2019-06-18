Петришенко: в Белоруссии все готово к проведению Европейских игр

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Белоруссия полностью готова к проведению на высоком уровне II Европейских игр, которые стартуют 21 июня в Минске. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель премьер-министра страны Игорь Петришенко, посещая столичный Дворец спорта.

"Все объекты готовы, оснащены всем необходимым и протестированы тестовыми соревнованиями вместе с представителями Европейских олимпийских комитетов. И подтверждено, что все готово к тому, чтобы обеспечить честную и справедливую борьбу спортсменов за награды", - приводит его слова пресс-служба правительства.

Во время проведения европейского спортивного форума во Дворце спорта пройдут соревнования по самбо, греко-римской, вольной и женской борьбе. Также, по информации пресс-службы, во время II Евроигр у Дворца спорта разместится одна из фан-зон, где страны - участницы спортивного форума проведут Дни культуры и традиций. "С 19 по 30 июня здесь состоятся презентации Национальных олимпийских комитетов Азербайджана, Израиля, Великобритании, Грузии, Италии, Венгрии, Турции, Латвии, России, Австрии, Румынии, а также культурных программ", - проинформировали в пресс-службе совмина.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие около 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. В Минске во время Игр ожидают около 30 тысяч зарубежных гостей.