Сильнейшие российские спортсмены выступят на турнире по конному спорту "Токийский тур"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ведущие российские спортсмены по выездке и конкуру выступят на турнире "Токийский тур" в России. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил главный тренер сборной России по конному спорту Борис Кузьмин.

"Мы сделали все возможное, чтобы наши сильнейшие спортсмены выступили на соревнованиях. Нужно выступить так, чтобы не дать шансов конкурентам", - сказал Кузьмин.

"Токийский тур" - специальные отборочные соревнования по выездке и конкуру для стран олимпийской группы С. На соревнованиях, которые пройдут с 21 по 30 июня в Подмосковье, будут представлены спортсмены из России, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Польши, Туркмении, Узбекистана и Эстонии.

Турнир по выездке начнется 21 июня, а олимпийская квалификация состоится 22 июня. Соревнования по конкуру стартуют 27 июня.

Победитель в каждой из дисциплин получит лицензию на Олимпийские игры, которые состоятся в Токио в 2020 году.