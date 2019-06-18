CAS не получал апелляцию от бегуньи Савиной, дисквалифицированной в начале мая на 12 лет

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал апелляцию от российской легкоатлетки Ксении Савиной на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировать ее на 12 лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сотрудник отдела коммуникаций CAS Кэти Хогг сообщила ТАСС во вторник.

Бегунья на средние дистанции Савина 6 мая была дисквалифицирована на 12 лет решением антикоррупционного легкоатлетического органа IAAF Athletics Integrity Unit (AIU). Срок дисквалификации бегуньи отсчитывается с 6 мая 2019 года. Савина в сентябре прошлого года была временно отстранена из-за наличия в ее допинг-пробе запрещенного вещества или метаболитов вещества. Ранее, не имея допуска на международные соревнования, она выступила на нескольких зарубежных турнирах под именем украинской бегуньи Галины Сышко.

"До сегодняшнего дня CAS не получал апелляцию от Савиной", - сказала Хогг.

На подачу апелляции отводится 21 день после вынесения решения. Срок подачи апелляции истек 26 мая.