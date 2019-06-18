Херсли покинет СКА и продолжит карьеру в другом клубе КХЛ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Шведский защитник Патрик Херсли не подпишет новое соглашение с петербургским СКА, но продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил во вторник агент игрока Глеб Чистяков.

Херсли перешел в СКА по ходу сезона-2016/17 и стал обладателем Кубка Гагарина в составе команды из Санкт-Петербурга. До этого в КХЛ он также выступал за ярославский "Локомотив" (2015-2017) и новосибирскую "Сибирь" (2014-2015). Ранее шведская газета Expressen сообщила о возможном возвращении 32-летнего хоккеиста на родину.

"Херсли не подпишет новый контракт со СКА и продолжит карьеру в другом клубе КХЛ. В каком именно - объявим в ближайшее время", - сказал Чистяков.

Херсли в сезоне-2018/19 провел 36 игр в регулярном чемпионате и набрал 33 (14 голов + 19 результативных передач) очка. В плей-офф на счету шведского защитника три передачи в 12 встречах.

СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина уступил московскому ЦСКА со счетом 3-4.