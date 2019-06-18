Федерация конного спорта РФ ведет работу для организации крупнейших соревнований

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Федерация конного спорта России (ФКСР) делает все необходимое для проведения на территории страны крупнейших международных соревнований. Об этом на пресс-конференции во вторник заявила глава ФКСР Марина Сечина.

"Федерация делает все необходимое, чтобы переломить ситуацию и проводить максимальное количество международных мероприятий в России. В 2019 году в России пройдет генеральная ассамблея Международной федерации конного спорта [FEI], сейчас мы проведем квалификационные соревнования на Олимпийские игры", - сказала Сечина.

С 21 по 30 июня в Подмосковье пройдет турнир "Токийский тур". Соревнования станут отборочными по выездке и конкуру на Олимпийские игры - 2020 для стран олимпийской группы С. На соревнованиях будут представлены спортсмены из России, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Польши, Туркмении, Узбекистана и Эстонии. Турнир по выездке начнется 21 июня, соревнования по конкуру - 27 июня.