Тульский "Арсенал" продлил контракт с футболистом Беляевым

ТАСС, 18 июня. Тульский футбольный клуб "Арсенал" продлил контракт с защитником Максимом Беляевым. Об этом сообщила во вторник пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 27-летним игроком рассчитано на два года.

Футболист выступает за "Арсенал" с 2016 года. В его составе Беляев провел 106 матчей, забив четыре мяча. Весной 2019 года защитник впервые был вызван в сборную России.

Ранее Беляев выступал за ярославский "Шинник", "Ростов", владимирское "Торпедо", брянское "Динамо" и московский "Локомотив". "Арсенал" в прошедшем сезоне чемпионата России занял шестое место с 46 очками. В предстоящем сезоне "Арсенал" дебютирует в еврокубках и начнет выступление со второго квалификационного раунда Лиги Европы.