Федерация конного спорта РФ: в России нет лаборатории для тестирования лошадей на допинг

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские спортивные лошади тестируются на допинг на соревнованиях. Об этом на пресс-конференции во вторник заявила спортивный директор Федерации конного спорта России (ФКСР) Екатерина Воронова.

"Минимум по одному нашему спортсмену в каждой дисциплине входит в международный пул тестирования, - сказала Воронова. - Лошади тестируются исключительно на соревнованиях, за счет этого облегчается идентификация лошади. Лаборатории, которая могла бы проводить исследования проб, в России нет. Поэтому исследования проводятся за рубежом".