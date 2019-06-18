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Федерация конного спорта РФ: в России нет лаборатории для тестирования лошадей на допинг

По словам спортивного директора ФКСР Екатерины Вороновой, лошади тестируются на соревнованиях

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские спортивные лошади тестируются на допинг на соревнованиях. Об этом на пресс-конференции во вторник заявила спортивный директор Федерации конного спорта России (ФКСР) Екатерина Воронова.

"Минимум по одному нашему спортсмену в каждой дисциплине входит в международный пул тестирования, - сказала Воронова. - Лошади тестируются исключительно на соревнованиях, за счет этого облегчается идентификация лошади. Лаборатории, которая могла бы проводить исследования проб, в России нет. Поэтому исследования проводятся за рубежом".

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