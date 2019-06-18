Бегун Дубровский, чаще всех проверявшийся на допинг, рад вниманию со стороны РУСАДА

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Самый тестируемый в 2019 году российский спортсмен, бегун на 800 метров Сергей Дубровский приветствует повышенное внимание со стороны инспекторов Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом Дубровский сообщил ТАСС во вторник.

Действующий победитель летнего чемпионата России в беге на 800 м Сергей Дубровский, который был включен Олимпийским комитетом России (ОКР) в первоначальный состав национальной команды на Европейские игры в Минске, по итогам первых пяти месяцев 2019 года является самым тестируемым спортсменом страны. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), с января по май бегун девять раз проходил допинг-тестирование инспекторами РУСАДА.

"Мне сложно судить, чем вызвано ко мне такое пристальное внимание со стороны антидопинговых служб, - признался Дубровский. - Ко мне приезжали и на сборы, и на соревнования. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Чем больше меня тестируют, тем лучше".

"Хуже было бы, если бы меня не проверяли. Заявку на нейтральный статус я подал еще в январе, но пока ответа не получил", - сказал собеседник ТАСС.

24-летний спортсмен является действующим чемпионом России в беге на два круга, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пока не выдала Дубровскому разрешение на выступление на зарубежных соревнованиях в нейтральном статусе.

6 июня ОКР на официальном сайте опубликовал фамилии спортсменов, которые включены в состав сборной России на II Европейские игры. По причине отсутствия нейтрального статуса Дубровский не попал в окончательную заявку на турнир в Минск.