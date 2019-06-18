"Волгоград-Арена" не пострадала при размытии склона у стадиона

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Стадион чемпионата мира 2018 года по футболу "Волгоград-Арена" не пострадал из-за прошедшего 16 июня ливня, который размыл склон у спортивного объекта. Об этом ТАСС сообщил во вторник Александр Богомолов, глава пресс-службы ФГУП "Спорт-Ин", в чьем ведении находится стадион.

В понедельник в администрации города ТАСС сообщили о восстановлении склона и очистке грунта с проезжей части магистрали вдоль Волги.

"Размытие городского склона, последствия которого на сегодняшний день в целом уже устранены, никак не сказалось на состоянии "Волгоград-Арены", - сказал Богомолов.

По данным городских властей, в воскресенье в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склона на проезжую часть Нулевой продольной магистрали. По информации регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за несколько часов в воскресенье на город выпало порядка 11 мм осадков, что соответствует недельной норме.

"Волгоград-Арена" была построена к ЧМ-2018, на ней были сыграны четыре матча групповой стадии турнира. Стадион является домашним для "Ротора", который выступает в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В сезоне-2019/20 часть домашних игр Российской премьер-лиги (РПЛ) на "Волгоград-Арене" планирует провести "Тамбов", чей стадион в настоящее время находится на реконструкции.