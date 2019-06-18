УЕФА признал успешной программу РФС "Наши парни в городе"

ТАСС, 18 июня. Проект развлекательной программы для болельщиков и зрителей Российского футбольного союза (РФС) "Наши парни в городе" был признан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) успешным. Об этом во вторник сообщила пресс-служба РФС.

Презентация программы проходила в рамках регионального семинара УЕФА Grow в Тбилиси.

"Руководством РФС была поставлена задача по созданию нового уровня атмосферы на матчах сборной. Реализуемый нами проект активаций вышел за рамки стадиона и превратился в полноценный праздник, где весь город живет игрой "Наших парней" [проект РФС]. Реализация проекта признана УЕФА успешной, опыт проведения активаций по формату РФС будет востребован другими футбольными федерациями", - сказал представитель комитета по маркетингу РФС Сергей Змиевский.

Проект "Наши парни в городе" подразумевает развлекательную программу для болельщиков и зрителей на специально организованной фан-зоне и стадионе. В программу входят автограф-сессии, пенное шоу, музыкальный концерт различных популярных исполнителей и т. д. Данная акция реализовывалась в Нижнем Новгороде перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу, в котором сборная России выиграла у команды Кипра (1:0). Акция проходила с 8 по 11 июня.