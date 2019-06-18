Хоккеист "Вашингтона" Яшкин в случае локаута намерен сыграть в России

ОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Чешский нападающий "Вашингтона" Дмитрий Яшкин в случае локаута в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) намерен сыграть в России. Об этом игрок рассказал во вторник ТАСС в ходе визита в Омск.

Действующее коллективное соглашение между профсоюзом игроков и НХЛ истекает после сезона-2021/22, НХЛ может выйти из него 1 сентября 2019 года, а профсоюз - 15 сентября. В этом случае в 2020 году начнется локаут (англ. lockout - "увольнение", "отказ нанимателя обеспечить работой своих сотрудников") - полная или частичная отмена сезона в связи с отсутствием подписанного между НХЛ и профсоюзом игроков коллективного соглашения.

"Смотря какие будут предложения. Хотелось бы, конечно, в России, но будут или нет [предложения], другой вопрос. Буду надеяться", - сказал Яшкин, отвечая на вопрос ТАСС, предпочел бы он сыграть в России или Чехии в случае локаута.

Яшкин добавил, что "Вашингтон", соглашение с которым истекает в конце июня, пока не предложил ему продлить контракт.

Форвард родился в 1993 году в Омске в семье бывшего нападающего "Химика" Алексея Яшкина, но в раннем возрасте переехал с родителями в Чехию. В 2010 году на драфте юниоров Континентальной хоккейной лиги он был выбран в первом раунде под первым номером "Сибирью". В 2011 году на драфте НХЛ его во втором раунде под 41-м номером выбрал "Сент-Луис", с которым в 2013 году хоккеист подписал контракт.

В начале сезона-2018/19 "Сент-Луис" выставил игрока на драфт отказов, с которого его забрал "Вашингтон". За этот клуб Яшкин сыграл 37 игр, в которых забросил две шайбы и отдал шесть передач. На прошедшем в Словакии чемпионате мира в 10 матчах набрал четыре очка (2+2).