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СМИ: "Бешикташ" начал переговоры с "Фенербахче" о трансфере футболиста Нойштедтера

Желание о переходе защитника выразил новый главный тренер "Бешикташа" Абдуллах Авджи

ТАСС, 18 июня. Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" начал переговоры о переходе российского защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера. Об этом сообщает турецкий портал Fanatik.

"Фенербахче" и 31-летний россиянин не стали продлевать действующий контракт, который истекает 1 июля 2019 года. Как отмечает источник, желание о переходе защитника сборной России выразил новый главный тренер "Бешикташа" Абдуллах Авджи.

За "Фенербахче" Нойштедтер выступает с 2016 года, за это время он провел 181 матч в составе команды во всех турнирах, в которых забил восемь мячей. Нойштедтер получил российское гражданство в 2016 году. В составе национальной команды России Нойштедтер провел 12 матчей, забив один гол.

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