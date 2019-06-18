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Платини дал показания по выбору места проведения Евро-2016

Мишель Платини AP Photo/Claude Paris
Описание
Мишель Платини
© AP Photo/Claude Paris

Платини дал показания по выбору места проведения Евро-2016 - представитель бывшего главы УЕФА.

Теги
Платини, Мишель
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