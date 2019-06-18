Баскетболист ЦСКА Хайнс подписал новый контракт с клубом

ТАСС, 18 июня. Американский форвард Кайл Хайнс подписал новый контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщила во вторник пресс-служба клуба.

Контракт с 32-летним американцем заключен на один год с возможностью продления еще на один сезон.

"Кайл - наш капитан, настоящий лидер в раздевалке и на площадке, моя правая рука, - заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - В клубе он уже шесть лет, из которых пять мы работаем вместе. Счастлив, что продолжаем сотрудничество с таким отличным человеком и игроком".

"Счастлив, что снова буду выступать за ЦСКА, - сказал Хайнс. - Спасибо руководству и тренеру за эту возможность. Жду шанса продолжить играть для болельщиков ЦСКА и выигрывать еще трофеи".

Хайнс в 2013 году перешел в ЦСКА из греческого "Олимпиакоса", с которым дважды стал победителем Евролиги (2011/12, 2012/13). В составе российского клуба он также дважды одержал победу в Евролиге (2015/16, 2018/2019) и пять побед в Единой лиге ВТБ. По количеству матчей в составе армейцев Хайнс занимает шестое место в истории (370 игр), уступая занимающему пятую строчку греку Теодоросу Папалукасу (382). В 2018 году Хайнс стал вторым иностранным капитаном в истории ЦСКА.