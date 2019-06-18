Более 50 тыс. человек посетили развлекательную площадку около стадиона "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Более 50 тысяч человек посетили за две недели с момента открытия 1 июня самую большую в Нижнем Новгороде летнюю спортивно-развлекательную площадку, возведенную около стадиона в рамках программы наследия чемпионата мира - 2018 по футболу. Об этом сообщил во вторник ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Ее посетили более 50 тысяч человек. Сегодня на летней площадке регулярно проводятся спортивные соревнования, кинопоказы под открытым небом, а также значимые для области культурно-развлекательные события", - сказал Никитин.

Территория спорта и отдыха занимает площадь более 20 тыс. квадратных метров. Здесь находится два поля для мини-футбола, 11 площадок для стритбола, четыре площадки для бадминтона, теннисный корт, покрытие для занятий йогой, зона просмотра кино под открытым небом, скейт-парк, фуд-корт и многое другое.

Глава региона также рассказал о планах дальнейшего использования стадиона, где в прошлом году прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира, одна встреча 1/8 финала и четвертьфинал. "Сфера деятельности стадиона "Нижний Новгород": проведение футбольных матчей регионального и международного уровня, концертов, различных шоу, экспозиций. Просторные фойе предполагается использовать как место проведения выставок и ярмарок, семейных праздников со спортивным уклоном. Кроме того, часть помещений подтрибунного пространства переоборудуется для коммерческого использования", - рассказал Никитин.

В 2019-2020 годах пройдет адаптация и передача стадиона в региональную собственность, уточнил собеседник агентства.