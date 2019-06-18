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Футбол в Германии

Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с тренером Фавром

Новое соглашение со специалистом рассчитано до 30 июня 2021 года

ТАСС, 18 июня. Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) продлила контракт со швейцарским специалистом Люсьеном Фавром. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Новое соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2021 года.

Фавр тренирует немецкий клуб с 2018 года. Под его руководством "Дортмунд" с 76 очками стал серебряным призером сезона-2018/19 чемпионата Германии и вышел в Лигу чемпионов.

"Он оправдал наши ожидания на 100 процентов", - заявил генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке.

Ранее Фавр тренировал французскую "Ниццу", немецкие клубы "Боруссия" (Менхенгладбах) и "Герта", а также швейцарские "Цюрих", "Серветт", "Ивердон" и "Эшален".

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