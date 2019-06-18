Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с тренером Фавром

ТАСС, 18 июня. Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) продлила контракт со швейцарским специалистом Люсьеном Фавром. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Новое соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2021 года.

Фавр тренирует немецкий клуб с 2018 года. Под его руководством "Дортмунд" с 76 очками стал серебряным призером сезона-2018/19 чемпионата Германии и вышел в Лигу чемпионов.

"Он оправдал наши ожидания на 100 процентов", - заявил генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке.

Ранее Фавр тренировал французскую "Ниццу", немецкие клубы "Боруссия" (Менхенгладбах) и "Герта", а также швейцарские "Цюрих", "Серветт", "Ивердон" и "Эшален".