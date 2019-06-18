"Волгоград-Арена" еще не получила документов о статусе резервного стадиона для ФК "Тамбов"

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Построенная к чемпионату мира по футболу 2018 года "Волгоград-Арена" еще не получила от Российского футбольного союза (РФС) документов о статусе резервного стадиона для дебютанта Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбова". Об этом ТАСС сообщил во вторник Александр Богомолов, глава пресс-службы ФГУП "Спорт-Ин", в чьем ведении находится стадион.

Генеральный директор клуба из Тамбова Ольга Коновалова 17 июня сообщила ТАСС, что первые матчи сезона команда планирует провести на "Волгоград-Арене". Ранее спортивный директор дебютанта премьер-лиги Павел Худяков заявлял, что временно домашним для команды будет другой стадион, принимавший игры мирового первенства, - "Мордовия-Арена" в Саранске. 16 июня в Волгограде прошел ливень, из-за которого был размыт склон у стадиона. 18 июня во ФГУП "Спорт-Ин" сообщили, что "Волгоград-Арена" не пострадала из-за ливня.

Стадион "Спартак" в Тамбове (вместимость - 15 тыс. зрителей - прим. ТАСС), на котором команда проводила домашние матчи в чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), будет модернизирован для соответствия требованиям премьер-лиги. По словам Коноваловой, планируется, что работы будут завершены до конца сентября.

"На сегодняшний день он [вопрос возможного присутствия ФК "Тамбов" на "Волгоград-Арене"] остается открытым, - сказал Богомолов. - Домашним стадионом для этого футбольного клуба заявлена "Мордовия-Арена", этот же стадион дозаявлен в РФС как резервная площадка. После принятия РФС соответствующего решения "Волгоград-Арена" получит официальное подтверждение этого статуса".

"Волгоград-Арена" и "Мордовия-Арена" летом прошлого года приняли по четыре матча групповой стадии чемпионата мира. Стадионы, вместимость которых составляет по 45 тыс. зрителей, являются домашними для выступающих в ФНЛ "Ротора" и "Мордовии".