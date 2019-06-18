Первые российские участники Европейских игр заселились в Деревню спортсменов в Минске

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Члены сборных команд по боксу стали первыми российскими участниками Европейских игр, заселившимися в Деревню спортсменов в Минске. Об этом сообщил ТАСС главный тренер женской сборной России Иван Шидловский.

"Мы приехали в Минск со сбора, который проводили в Белоруссии в Центре спортивной подготовки. Практически одновременно с нами сюда прибыла мужская сборная. Мы были первыми из россиян, кто заселился в Деревню спортсменов", - заметил Шидловский.

Как сообщала ранее журналистам служба информации Олимпийского комитета России, для российских олимпийцев на Европейских играх в минской Деревне спортсменов приготовлен новый корпус.

Европейские игры состоятся в Минске с 21 по 30 июня.