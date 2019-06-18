Футболист Мурило перешел в московский "Локомотив" из бразильского клуба "Крузейро"

ТАСС, 18 июня. Бывший защитник бразильского футбольного клуба "Крузейро" Серкейра Мурило подписал контракт с "Локомотивом". Об этом во вторник сообщила пресс-служба московского клуба.

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на пять лет. Мурило будет играть под 27-м номером.

"Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В "Локомотив" я приехал для того, чтобы выигрывать, - хочу помочь команде вернуть чемпионский титул, решение о переходе далось легко - долго я не задумывался. Я знаю, что "Локо" - это большой клуб с историей, так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам "Локомотива" большую радость!", - сказал Мурило.

Мурило является воспитанником академии "Крузейро". За основную команду он дебютировал в 2017 году. В 2017 и 2018 годах он становился обладателем Кубка Бразилии в составе команды. Также Мурило играл за сборные Бразилии до 20 лет и до 23 лет.