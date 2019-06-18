Двукратный чемпион баскетбольной Евролиги Де Коло покинул ЦСКА

ТАСС, 18 июня. Двукратный победитель Евролиги французский атакующий защитник Нандо Де Коло покинул баскетбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

У 31-летнего баскетболиста истек срок контракта с клубом.

"На протяжении пяти лет я играл и жил в Москве, и этот город стал первым домом в моей семейной жизни. Мой уход не означает, что я хотел расстаться с ЦСКА, я просто хочу оказаться в другом месте, преследовать другие цели, здесь я провел пять потрясающих сезонов, мы дважды выиграли Евролигу, доминировали в Единой лиге ВТБ, показали всем, что ЦСКА - лучший клуб на континенте, я был по-настоящему горд защищать его цвета, хочу поблагодарить тренера, который дал мне возможность играть за команду и возлагал на меня все больше ответственности день ото дня. Для меня очень важно было стать частью этого потрясающего коллектива, который стал большой семьей. Я достиг всего возможного в составе ЦСКА", - сказал Де Коло.

"Невероятно грустно осознавать, что эпоха Нандо Де Коло в ЦСКА подошла к концу, но мы с пониманием относимся к желанию игрока продолжить карьеру в другом клубе. Это были классные пять лет, вместившие два титула чемпионов Евролиги, и Нандо был ключевым игроком, лидером этих блестящих команд. Мы гордимся, что именно здесь он стал настоящей звездой европейского баскетбола. Уверен, что Де Коло еще не один год проведет на высочайшем уровне, и искренне желаю ему удачи на паркете и всего наилучшего его семье", - сказал президент клуба Андрей Ватутин.

Де Коло перешел в ЦСКА в 2013 году. В составе московской команды он провел 292 матча, в среднем набирая по 16,4 очка при 2,9 подбора и 3,9 передачи. В сезоне-2018/19 он сыграл в 34 играх Евролиги, в которых набирал 14,7 очка при 2,5 подбора и 0,5 передачи. В Единой лиге ВТБ он провел 25 игр, в которых в среднем набирал 15,5 очка, совершал 2,4 подбора и отдавал 0,4 передачи.

В составе ЦСКА он стал пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ и двукратным победителем Евролиги. В 2016 году он был признан лучшим игроком сезона "Финала четырех" Евролиги, лучшим игроком Единой лиги ВТБ, а также стал лучшим бомбардиром Евролиги. В составе сборной Франции он становился чемпионом Европы.