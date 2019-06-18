IAAF не допустила к международным соревнованиям еще 17 российских легкоатлетов

ТАСС, 18 июня. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала в получении нейтрального статуса еще 17 российским спортсменам. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В общей сложности в 2019 году 56 заявок россиян были отклонены, еще одна была отозвана. Право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе в 2019 году получил 81 российский легкоатлет.

Допуск на международные старты не получили Александра Бушкова (ходьба), Татьяна Ермаченкова, Матвей Рудник (оба - прыжки в высоту), Кирилл Киреев (бег на 110 м с барьерами), Ильдар Надыров (бег на 3000 м с препятствиями), Анастасия Витюгова, Александр Кириа (оба - метание диска), Андрей Лукин (бег на 100 и 200 м), Алексей Завалий (бег 100 на м), Данил Росляков (бег на 200 м), Рудольф Верховых (бег на 400 м), Савелий Савлуков (бег на 800 м), Артем Денмухаметов (бег на 400 м), Александра Скобел, Денис Лагутин (оба - тройной прыжок), Екатерина Кропивко (тройной прыжок), Наталья Спиридонова (прыжки в высоту).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.