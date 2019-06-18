РФС: судья Карасев вошел в список арбитров УЕФА элитной категории на сезон-2019/20

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Арбитр Сергей Карасев будет работать в элитной категории судей на соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сезон-2019/20. Об этом ТАСС сообщил член судейского комитета РФС Леонид Калошин.

Карасев обслуживал в качестве главного арбитра два матча чемпионата Европы 2016 года, а также встречу чемпионата мира 2018 года между командами Австралии и Перу. По итогам сезона-2015/16 исполком РФС признал его лучшим арбитром чемпионата России.

"Сергей Карасев включен в список элитной категории УЕФА. В первой категории будут Алексей Еськов и Сергей Иванов, во второй - Владислав Безбородов, Виталий Мешков, Сергей Лапочкин и Кирилл Левников, в третьей - Владимир Москалев и Алексей Матюнин", - сказал Калошин.