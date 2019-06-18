Власти Сочи ожидают более 30 тыс. человек на матчах на стадионе "Фишт" в следующем сезоне

Во время "Прямой линии" в 2018 году президент России Владимир Путин предупредил глав регионов о недопустимости того, чтобы новые футбольные стадионы, построенные к чемпионату мира, в будущем превратились в рынки. Он напомнил, что после того, как чемпионат мира закончится, оргкомитет передаст эти объекты в собственность регионов.

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Сочи рассчитывают, что стадион "Фишт", построенный к чемпионату мира 2018 года по футболу, в следующем сезоне будет собирать более 30 тысяч человек на матчах местного клуба "Сочи" в чемпионате России. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор департамента физкультуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян.

"Сегодня стадион "Фишт", как и планировалось, используется по прямому назначению - является домашним стадионом местного футбольного клуба "Сочи", который по итогам выступления в Олимп - Футбольной национальной лиге занял второе место и обеспечил себе выход в премьер-лигу в следующем сезоне. В среднем на матчи команды приходили порядка трех тысяч болельщиков, но на последние игры, когда поддержка болельщиков была особенно необходима, число зрителей резко стало расти и достигло шести тысяч человек", - сказал Пилосян.

Он подчеркнул, что приезд в Сочи знаменитых клубов поспособствует росту зрителей на матчах. "С июля в Сочи будут приезжать такие именитые клубы, как ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Зенит", и мы рассчитываем, что количество болельщиков на стадионе будет больше 30 тыс. человек, и при подготовке домашних матчей отталкиваемся от этой цифры. Если в Сочи в рамках международных турниров приедут звездные европейские клубы - стадион будет полностью загружен", - отметил Пилосян.

Первый матч нового сезона на домашнем стадионе "Сочи" проведет 21 июля против "Зенита".