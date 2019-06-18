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Алексей Морозов будет переизбран на пост управляющего директора МХЛ

Заседание правления лиги пройдет 19 июня
Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов Сергей Бобылев/ТАСС
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Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Управляющий директор Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов на заседании правления лиги, которое состоится 19 июня, будет переизбран на этот пост. Об этом ТАСС сообщил председатель правления МХЛ Александр Медведев.

"Да, он будет переизбран", - сказал Медведев.

Двукратный чемпион мира в составе сборной России, серебряный призер Олимпиады-1998, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея Алексей Морозов занимает пост управляющего директора МХЛ с 2015 года.

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