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Футбол в России

ФК "Тамбов" проведет первый домашний матч сезона-2019/20 со "Спартаком" 27 июля в Саранске

Ожидается, что стадион в Тамбове будет готов к проведению матчей чемпионата России в конце сентября

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Дебютант Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" проведет первый домашний матч в сезоне-2019/20 против московского "Спартака" 27 июля на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. Об этом ТАСС сообщили в клубе из Тамбова.

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова 17 июня сообщила ТАСС, что первые матчи сезона команда планирует провести на "Волгоград-Арене". Ранее спортивный директор дебютанта премьер-лиги Павел Худяков заявлял, что временно домашним стадионом для команды будет "Мордовия-Арена".

"Да, мы проведем первые матчи чемпионата России на "Мордовия-Арене". Думаем, что все домашние матчи до окончания реставрации стадиона "Спартак" клуб проведет в Саранске", - заявили в клубе.

На стадионе "Спартак" команда проводила домашние матчи Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Стадион будет модернизирован для соответствия требованиям РПЛ. По словам Коноваловой, работы будут завершены до конца сентября.

"Мордовия-Арена", вместимость которой составляет 45 тыс. зрителей, приняла четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года. Стадион является домашним для выступающей в ФНЛ "Мордовии".

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