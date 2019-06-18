Богаратов: РУСАДА не выявило фактов применения допинга в республике за последнее время

ТАСС, 18 июня. Фактов применения допинга в Чувашии за последнее время не выявлено. Такую позицию высказал во вторник на брифинге по итогам расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) министр физической культуры и спорта республики Михаил Богаратов.

В понедельник РУСАДА сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

"Есть применение допинга, а есть нарушение процедурных правил. Применения допинга, я вас уверяю, на данный момент в нашей республике нет", - сказал он.

Он добавил, что в республике проводится серьезная антидопинговая работа. "В плане какой-то профилактической работы в части применения допинга или нарушения антидопинговых процедур в нашей республике делается огромный объем работы. Это и семинары, и встречи, и занятия со спортсменами, тренерами, руководителями подведомственных учреждений", - сказал он.