Первенство по спортивной гимнастике впервые пройдет в Ингушетии 30 июня

МАГАС, 18 июня. /ТАСС/. Открытое первенство по спортивной гимнастике среди юниоров "Магас-2019" впервые проведут в Ингушетии 30 июня. В соревнованиях примут участие около 300 человек, сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального Минспорта Аиша Гапархоева.

"В регионе мы впервые проведем открытое первенство по спортивной гимнастике. Всего на соревнования уже заявлено порядка 300 юниоров из всех регионов СКФО. Первенство пройдет в конце июня во дворце спорта "Магас", - сказала Гапархоева, уточнив, что соревнования планируется провести 30 июня.

По ее словам, секции спортивной гимнастики в регионе открыли три года назад. "Мы организовали федерацию спортивной и художественной гимнастики региона. Мы уверены, что проведение турнира в республике привлечет к занятиям этим видом спорта больше молодежи, позволит нам найти самородки, которые станут перспективными гимнастами в будущем", - считает пресс-секретарь.

Дворец спорта "Магас" был открыт в 2016 году. На его создание было направили более 1,2 млрд рублей. Площадь объекта составляет 14 тыс. кв. м, дворец рассчитан на 3,5 тыс. мест.