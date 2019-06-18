Эксперт: введенный спортсмену из Чувашии препарат не входит в список запрещенных

ТАСС, 18 июня. Лекарственный препарат, введенный спортсмену из Чувашии в 2017 году, не входит в список запрещенных, речь идет об объеме введения вещества. Об этом сообщил во вторник журналистам на брифинге по итогам расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заместитель главного врача по медицинской части Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Александр Егоров.

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В понедельник РУСАДА сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

"8 июня 2017 года сотрудниками РУСАДА был зафиксирован факт внутривенного капельного введения препарата. Это вещество не входит в список запрещенных лекарственных препаратов, здесь речь идет об объеме вводимого лекарственного препарата", - сказал он.

Егоров пояснил, что введение внутривенных инъекций и инфузий в объеме более 50 мл в течение периода за 6 часов до соревнований отнесены постановлением правительства России к запрещенным методам. "Медицинские работники учреждения пришли к единому мнению, что указанный метод запрещен для использования в объеме 250 мл непосредственно за 6 часов до соревнований, что привело к ошибочной тактике работы со спортсменами. После выявления указанного факта нарушения работа сотрудников учреждения была приведена в соответствии с требованиями действующего законодательства", - уточнил он.

Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины оказывает медицинскую помощь студентам училища олимпийского резерва, а также членам сборной Чувашской Республики и их ближайшего резерва.