Врачи республиканского центра медпрофилактики в Чувашии прошли антидопинговое обучение

ТАСС, 18 июня. Курс антидопингового обучения сотрудников был организован в Республиканском центре медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Чувашии, который оказывает медицинскую помощь студентам училища олимпийского резерва, а также членам сборной республики и их ближайшего резерва. Об этом сообщил во вторник журналистам на брифинге по итогам расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заместитель главного врача по медицинской части учреждения Александр Егоров.

В понедельник РУСАДА сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

"В ноябре 2017 года работники учреждения прошли антидопинговый онлайн-курс на сайте РУСАДА, в 2018-2019 годах нарушения не регистрировались по данному направлению. <…> В целях противодействия использования спортсменами запрещенных допинговых средств и методов с медицинскими работниками учреждения регулярно проводятся обучающие семинары", - сказал он.

Егоров уточнил, что ежегодно проводятся совещания по запрещенным спискам лекарственных препаратов. "В июне 2019 года по инициативе учреждения на его базе был организован выездной обучающий семинар сотрудников РУСАДА по вопросам запрещенного списка и международного стандарта по терапевтическому использованию, в котором приняли участие врачи и медицинские сестры учреждения. Мы заинтересованы в сотрудничестве с РУСАДА, соблюдаем требования действующего законодательства", - отметил он.