Российские волейболистки потерпели десятое поражение в Лиге наций, проиграв американкам

ТАСС, 18 июня. Женская сборная России по волейболу проиграла команде США со счетом 0-3 (23:25, 17:25, 18:25) в 13-м матче предварительного этапа Лиги наций. Игра прошла в Екатеринбурге.

Ранее россиянки потерпели поражение от команды Италии (1-3) и потеряли шансы на выход в финальную часть турнира.

Сборная России проиграла десятую встречу на турнире при трех победах, российские волейболистки набрали 10 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. Возглавляет турнирную таблицу сборная Бразилии, в активе которой 31 очко.

В 14-м туре российские волейболистки сыграют против сборной Таиланда, встреча состоится 19 июня.

В предварительном раунде Лиги наций с 21 мая по 20 июня каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей, встретившись со всеми соперниками по одному разу. В финальный этап, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, выйдут пять команд, а также сборная Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований.