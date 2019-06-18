Соревнования для ветеранов спорта пройдут в КЧР августе

ЧЕРКЕССК, 18 июня. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в августе организуют республиканскую спартакиаду для ветеранов спорта. Планируется провести соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу и шахматам, сообщил во вторник ТАСС начальник отдела внедрения комплекса ГТО Минспорта КЧР Азнаур Хаджичиков.

"Спартакиада для ветеранов спорта будет организована в рамках нацпроекта "Демография" и станет ежегодной. В этом году проведение планируется в августе", - сказал он.

По словам Хаджичикова, в 2019 году планируется задействовать более 400 человек, которые будут сдавать нормативы ГТО и участвовать в чемпионате по мини-футболу, играх по баскетболу, волейболу и шахматам.

Он уточнил, что победители будут награждены медалями, кубками и денежными призами. Также будут определены отдельные номинации со специальными призами, такие как "Самый быстрый", "Самый сильный", "Самый гибкий", "Самый ловкий" и другие.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.