Задержанный свидетель. Бывший глава УЕФА Платини взят под стражу по делу о подкупе голосов

Платини был вызван на допрос по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года

ТАСС, 18 июня. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был взят под стражу во вторник во французском Нантере по делу о коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. При этом представитель француза Жан-Кристоф Алькье утверждает, что чиновник задержан исключительно для дачи свидетельских показаний для того, чтобы другие вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства. Платини был избран президентом УЕФА в январе 2007 года, в марте 2011 года француз был переизбран на этот пост, а в марте 2015 года единогласным решением был избран на третий срок. В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.

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Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Платини до шести лет, а в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил его апелляцию, сократив срок отстранения до четырех лет. Он истечет осенью этого года. В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира - 2022. Позднее некоторые футбольные чиновники обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. В ноябре 2014 года стало известно, что специальная комиссия ФИФА провела расследование, не найдя нарушений в процессе выборов. В 2013 году журнал France Football сообщил, что действующий на тот момент президент Франции Николя Саркози и Платини обеспечили победу Катара на выборах. По данным французского издания, в ноябре 2010 года Саркози, Платини, будущий эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани и Себастьян Базен, который в то время был основным владельцем клуба "Пари Сен-Жермен", встретились в Елисейском дворце. После той публикации Платини пригрозил France Football судом. Позже в нескольких интервью, включая ТАСС, бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер обвинил Саркози и Платини в воздействии на выборы после встречи в Елисейском дворце. В июне 2014 года некоторые британские СМИ сообщали о том, что Платини перед выборами страны - организатора мирового первенства 2022 года провел тайную встречу с бывшим президентом Азиатской конфедерации футбола Мохамедом бин Хаммамом, который раздал взятки на общую сумму в $5 млн в качестве подкупа голосов в пользу кандидатуры Катара. Платини уверен в следствии Адвокат Уильям Бурдон вызвал Платини в качестве свидетеля, однако сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями задержали бывшего президента УЕФА, когда он прибыл.

Официальный представитель 63-летнего Платини Жан-Кристоф Алькье сообщил ТАСС о том, что бывший президент УЕФА задержан исключительно для дачи свидетельских показаний, а также подчеркнул, что Платини уверен в следствии. "Мишель Платини, который уже допрашивался в рамках того же расследования в прошлом году, сегодня допрашивается под стражей только по техническим причинам. Его адвокат, господин Уильям Бурдон, особо подчеркивает, что это ни в коем случае не арест, а дача показаний в качестве свидетеля, что требуют следователи, поскольку это позволяет избежать того, чтобы вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства", - сказал Алькье. По словам представителя, Платини также дал показания по выбору места проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года, который состоялся во Франции. "Мишель Платини ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения", - отметил Алькье. Не мог сработать против футбола Почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков в беседе с ТАСС отметил, что известие о задержании Платини стало для него шоком. Он не верит в его виновность, потому что давно его знает. При этом Колосков допустил обоснованность этого решения правоохранителей. Фигура такого масштаба не могла пойти, чтобы где-то сработать против футбола, проявить нечестность по отношению к игре. За ним раньше, и как за игроком, и как за президентом УЕФА, этого не было замечено. Меня смущает одно - раз он был задержан, значит, какие-то основания были", - сказал Колосков.