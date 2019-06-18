Шарапова одержала первую победу после пятимесячного перерыва в карьере

ТАСС, 18 июня. Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла словачку Викторию Кужмову в 1/16 финала турнира Mallorca Open. Турнир проходит на травяном покрытии в Испании.

Россиянка, получившая уайлд-кард от организаторов, одержала победу со счетом 7:6 (10:8), 6:0. Эта встреча стала первой между спортсменками. В следующем круге 32-летняя Шарапова встретится с победительницей встречи между немецкой теннисисткой Ангелик Кербер, которая посеяна на турнире под первым номером, и бельгийской спортсменкой Исалин Бонавентюр.

Для российской теннисистки эта победа стала первой после того, как она пропустила пять месяцев из-за травмы. Шарапова последний раз выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге. Она пропустила Открытый чемпионат Франции 2019 года из-за травмы.

Шарапова является победительницей 39 турниров Женской теннисной ассоциации, она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытый чемпионат США, Австралии и Уимблдон. В рейтинге WTA Шарапова на данный момент занимает 85-ю позицию, 21-летняя Кужмова занимает 46-е место.

Турнир, призовой фонд которого составляет $250 тысяч, завершится 23 июня. Прошлогодней победительницей турнира является немецкая теннисистка Татьяна Мария.