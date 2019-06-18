Министр спорта Чувашии: власти республики намерены защитить честь спортсменов

ТАСС, 18 июня. Министерство физической культуры и спорта Чувашии намерено отстоять честь спортсменов республики. Об этом сообщил журналистам во вторник на брифинге по итогам расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) министр физической культуры и спорта Чувашии Михаил Богаратов.
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В понедельник РУСАДА сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.
"Применения допинга спортсменами нашей республики, мы считаем, нет. <…> Мы примем все меры, чтобы защитить честь мундира чувашского спорта", - сказал он.
Министр также уточнил, что у родителей воспитанников спортивных учреждений республики нет оснований беспокоиться за работу тренеров. "Никакой направленности в том, чтобы применять запрещающие вещества, у наших тренеров и директоров нет. Мы за здоровый, открытый и чистый спорт", - добавил Богаратов.